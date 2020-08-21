У Путіна сказали, чому Навального не дозволили вивезти в Європу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що перешкодою для транспортування опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації, є нібито тільки рішення лікарів.

За його словами, інших причин, чому рідним політика на дозволяють перевезти його на лікування до Німеччини, немає. Разом з тим, він запевнив, що в Кремлі не отримували звернень про лікування Навального за кордоном, передає "РБК".

"Напевно, існують якісь формальності, які потрібно виконати, я їх просто не знаю. Але ніхто не бачить тут жодних перешкод, окрім лікарського рішення, рішення лікуючого лікаря, який несе відповідальність згідно із законом за здоров'я хворого", – сказав Пєсков.

Російські лікарі, які лікують Навального, як розповів спікер Кремля, знаходяться в повному контакті з німецькими колегами, які прилетіли до Омська. Їх теж запрошували на консиліум.

"Що стосується перевезення по повітрю: лікар, який відповідальний за стан здоров'я, дотримується точки зору, що хворому стало зле в літаку після набору висоти. Тому він вважає, що перевезення по повітрю неможливе, воно може загрожувати здоров'ю", – додав Пєсков.

Напередодні Пєсков заявив, що Кремль готовий сприяти у відправці Навального для лікування за кордон, якщо буде відповідне звернення.

Як писав OBOZREVATEL: