Владимир Путин уже решил продлить свои полномочия еще на 16 лет и к его несчастью это его желание утверждено Конституционным судом. Уже принят новый закон об одобрении поправок в той части, которая вступила в силу. Там написано, что поправки считаются принятыми после поддержки на общенародном голосовании. Переносить его на сентябрь – плохо. В ближайшие три месяца экономическая ситуация точно не улучшится. Она будет ухудшаться как минимум ближайшие полгода. В лучшем случае Россию ждет экономическая депрессия, а в худшем – продолжение движения "под горку".

Так что у Путина очень низкий предел возможностей. Поэтому-то он и начал раздавать деньги народу, очень скромно, но все-таки начал, – порядка триллиона рублей, что для России заметная сумма. Она потрачена на поддержку детей, многосемейных, материнского капитала и так далее. И это хорошо, это правильно, но это означает, что Путин решил проводить общенародное голосование не в сентябре и не в декабре. Он человек очень опытный и в тактическом смысле очень четкий: раз начал раздавать деньги – значит, через месяц, через два будет голосование.

Он прекрасно понимает, что брюхо вчерашнего добра не помнит, и если уж ты начинаешь раздавать деньги, то надо их раздавать за месяц, за два перед выборами, чтобы чуть-чуть повысить настроение избирателей, и они подумали, что власть о них заботится и так далее. Скорее всего, референдум по продлению полномочий Путина еще на 16 лет – близок к реальности. Это пункт первый.

Пункт второй. Голосование будет проводиться молчаливо и стыдливо. Летом люди разъезжаются, никогда в России летом голосований не проводили, за исключением каких-то совершенно неординарных случаев. Например, в 90-х годах, когда 12 июня приняли президентство Бориса Ельцина. Традиционно голосования проходят весной или осенью.

Так что голосование будет, но не так красиво, как Путину бы хотелось. Люди в России не дураки, они понимают, как все сделают и как это выглядит.

Так что, скажем, Владимир Путин не выглядит сейчас "гоголем", у которого развернута грудь и, который, подняв хвост, размахивает крыльями. Однако это не значит, что его режим висит на волоске, что он обречен, как многие говорят. Власть прекрасно себя чувствует, деньги для того, чтобы поддерживать силовиков, есть. Да, на Путина начали немножко косоротиться региональные элиты, но не настолько, чтобы всерьез задумываться о его смещении, тем более, нет иного лидера.

Единственный альтернативный персонаж – это Собянин (Сергей Собянин, мэр Москвы. – Ред.). Но ему быстро оторвут голову именно потому, что он успешный руководитель. Он относительно неплохой, конечно, с ошибками, а кто бы на его месте не сделал бы ошибок? Все-таки он провел кампанию по борьбе с коронавирусом в Москве. Принял на себя ответственность, в отличие от Путина, и что-то сделал. Известность и в некоем смысле уважение к нему заметно подросли. Думаю, в Кремле ему этого не простят.