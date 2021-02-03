У Путіна прокоментували вирок Навальному та виправдали жорстокість ОМОНу

У Кремлі не коментували вирок Олексію Навальному, але зазначили, що його тюремний термін не відіб'ється на політичній ситуації в Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що не знає про реакцію Володимира Путіна на судовий процес над опозиціонером, передає ТАСС.

"Політична ситуація в країні досить багатогранна, в країні йде підготовка до парламентських виборів, які пройдуть у вересні. Відбувається багато різних процесів – процес становлення нових партій", – сказав він.

За словами Пєскова, в Кремлі не ознайомилися з виступом Навального в суді, де він говорив про роль Путіна в історії Росії.

"Я не думаю, що згаданому вами засудженому говорити про місце, яке Путін займе в історії. Однозначно ні. Про це говорити людям цієї країни", – сказав прессекретар.

Також Пєсков сказав, що жорсткі дії силовиків виправдані, адже вони були спрямовані проти учасників несанкціонованих мітингів.

"Наші соціологи постійно вивчають деякі показники протестної активності, різні опитування щодо цього, різні дані. Головне, щоб не було активності несанкціонованих протестів. Це та активність, яка, безумовно, має досить жорстко придушуватися", – прокоментував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого Московський міський суд засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більш ніж 6,5 тисяч доларів).

Представники різних держав світу засудили вирок російському опозиціонеру Навальному і вимагали його звільнення.