У Путіна проблеми? У Росгвардіі почалася низка гучних звільнень

Російські ЗМІ дізналися, що двоє заступників голови Росгвардіі одночасно подали у відставку.

Як пише "Комерсант", мова йде про першого заступника директора відомства генерал-полковника Сергія Мєлікова і заступника Сергія Мілейка.

За інформацією джерела видання, звільнення генералів пов'язане з претензіями, які виникли у перевіряючих до роботи тилових служб Росгвардіі. Про те, куди збираються піти Меліков і Мілейко після Росгвардіі, невідомо.

"Военное обозрение"

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Меліков розглядався в якості кандидатури на пост глави Дагестану.

Офіційний представник Росгвардіі Валерій Грібакін від коментарів утримався, пославшись на те, що знаходиться у відпустці. Не змогли прокоментувати ситуацію і опитані співробітники відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу підірвало відео спецоперації в Росії, яку намагався провести спецназ. Співробітники Росгвардіі сиділи в засідці, готуючись взяти злочинця, проте вчасно зреагувати не змогли.

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