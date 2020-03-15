У Путіна помітили небезпечні замашки Сталіна і Мубарака

Зміни до Конституції РФ дозволять президенту Володимиру Путіну знаходитися при владі 36 років, що можна порівняти з правлінням Роберта Мугабе в Зімбабве, Хосні Мубарака в Єгипті, і більше Йосипа Сталіна в СРСР.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський економіст Сергій Алексашенко.

"Ну був же Роберт Мугабе в Зімбабве, він 37 років правив, був Хосні Мубарак в Єгипті, він, по-моєму, 34 роки правив, був Сталін в СРСР, 27 років", – нагадав він.

прес-служба Кремля

На думку економіста, чим довше Путін буде залишатися при владі, тим сильнішим буде удар по майбутньому Росії і тим довше країна потім буде відновлюватися.

"Путін в своєму нинішньому вигляді і його режим – це гальмування російської економіки, це її стагнація, це ще більше технічне відставання від розвинених країн, від сусідів, від конкурентів. Ще це більший відтік мізків з Росії", – підкреслив Алексашенко.

Як писав OBOZREVATEL, Путін підписав законпроект про поправки до Конституції РФ, який "обнуляє" його президентські терміни і дозволяє балотуватися ще як мінімум два рази після закінчення поточного терміну в 2024 році.

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