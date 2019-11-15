"У Путіна нічого не виходить": Гозман назвав причину агресії Росії

Російський опозиційний політик Леонід Гозман переконаний, що причина агресивної політики Росії – невдачі цієї країни.

"Мені здається, причина агресивного зовнішньополітичного курсу Росії – це зовсім не менталітет росіян, традиційна зовнішня політика імперії і так далі. Це прояв невдач", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

У цьому контексті політик констатував: "У керівництва нашої держави майже нічого не виходить. Економіка в стагнації, і підняти її практично неможливо в рамках цього режиму. Другого Криму, який можна захопити фактично без пострілів, без жертв, більше на землі немає. На Донбасі ви не збираєтеся їм поступатися. І так далі".

"У керівництва нашої держави майже нічого не виходить", заявив Гозман Офіційний сайт президента Росії

Як переконаний Гозман, "ця глобальна невдача, глобальна неконкурентоспроможність політичної системи Російської Федерації штовхає керівників нашої країни на агресивні небезпечні авантюри".

На думку політика, з цієї причини зовнішня політика сучасної Росії подібна з політикою Радянського Союзу. "Наші керівники переслідують не стільки ціль, щоб нам було добре, скільки ціль, щоб їм було погано. Вони працюють проти Заходу", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент СРСР Михайло Горбачов заявив: між Заходом і Росією йде "охолоджена війна". Щоб врятувати планету, ядерну зброю має бути знищено.

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