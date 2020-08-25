У Путіна назвали звинувачення в отруєнні Навального "порожнім шумом"

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував звинувачення на адресу Кремля в отруєнні головного опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив журналістам під час брифінгу 25 серпня, що в Кремлі не можуть ставитися до звинувачень серйозно, і назвав їх "порожнім шумом".

"Ми не можемо ставитися серйозно до озвучених звинувачень про причетність Путіна до отруєння. Це звинувачення, які абсолютно не можуть бути правдою. Імовірніше, є порожнім шумом. Серйозно ми до цього ставиться не маємо наміру", – заявив Пєсков.

За його словами, в Росії не почали розслідування після інциденту з Навальним, оскільки для цього немає приводу. Прессекретар Путіна вважає, що спочатку в організмі нібито отруєного політика потрібно знайти речовину, яка стала причиною його стану. А цього зробити не змогли ні в Росії, ні в Німеччині.

"Для розслідування потрібен привід. Якщо буде встановлено, що це отруєння, то це стане приводом для розслідування. Зараз це можна розглядати як одну з версій. Але медики доповідають і про безліч інших версій такого стану", – сказав він.

Пєсков зазначив, що із заяви німецьких лікарів про те, що опозиціонера отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази, в Росії "не дізналися нічого нового".

"Справа в тому, що факт зниженої холінестерази був встановлений у перші години нашими медиками в лікарні в Омську. І атрапін, про який говорять німці, який вводять зараз пацієнту, почали вводити в першу годину перебування пацієнта в реанімації. Зниження рівня холінестерази можливе з найрізноманітніших причин. Також під час використання різних медикаментів", – вважає прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, німецька клініка Charite підтвердила отруєння Олексія Навального. За результатами проведених досліджень, опозиціонера отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

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