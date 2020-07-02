У Путіна назвали обнулення термінів 'тріумфом довіри'

У Росії голосування за поправки до конституції назвали "тріумфом довіри" до президента Володимира Путіна.

Таку заяву зробив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає "Комсомольская правда".

"Однозначно вважаємо це тріумфом. Де-факто відбувся тріумфальний референдум довіри президенту Путіну. Легко прогнозувався високий інтерес до теми поправок. Власне, це було обумовлено суспільною активністю в процесі формулювання поправок, ініціювання поправок. Але, звичайно, таку найвищу явку і найвищий рівень підтримки , який на сьогоднішній день вже отфіксовано, було спрогнозувати дуже складно", – сказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що голосування було "кришталево чистим".

"Ніякої замовний явки немає і не було. Кришталева чистота була головним критерієм ... Кількість виборців, які голосували проти в Ненецькому окрузі, в масштабах країни незначна. Можливо, позначилося невдоволення об'єднанням суб'єктів Росії", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів. Пізніше росіяни в мережі розкритикували "вічного" президента.