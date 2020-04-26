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26 квітня • оновлено в 17:54
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У Путіна є секретний телефон: з ким зв'язується

5.1т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, як влаштований телефон спеціального зв'язку Володимира Путіна.

Він пояснив, що апарат дає змогу викликати будь-якого чиновника за допомогою однієї кнопки, повідомляє ТАСС.

"Там керівництво уряду, керівники відомств, керівництво адміністрації, багато інших абонентів", – розповів прессекретар.

Володимир Путін

Володимир Путін

oblgazeta.ru

За його словами, подібний режим роботи є звичайною практикою для Путіна, який активно користується цим телефоном.

"Тому що зустрічі ж теж відбуваються не задля красного слівця. Губернатори ставлять конкретні питання, і президент на них реагує моментально. Тому президент дуже активно користується всіма засобами зв'язку, які є у нього в наявності", – зазначив Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Да вы шо? В Кремле до сих пор основной вид связи это почтовые голуби и бабушки из ближайших дворов. А пишут на бересте.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Скоро будет звонить по всему миру, чукча хочет кушать, спасите срасию, снимите санкции
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
с обозом связывается,сказать сколько нефть и рубль стоит.
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