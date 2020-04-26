У Путіна є секретний телефон: з ким зв'язується

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, як влаштований телефон спеціального зв'язку Володимира Путіна.

Він пояснив, що апарат дає змогу викликати будь-якого чиновника за допомогою однієї кнопки, повідомляє ТАСС.

"Там керівництво уряду, керівники відомств, керівництво адміністрації, багато інших абонентів", – розповів прессекретар.

Володимир Путін oblgazeta.ru

За його словами, подібний режим роботи є звичайною практикою для Путіна, який активно користується цим телефоном.

"Тому що зустрічі ж теж відбуваються не задля красного слівця. Губернатори ставлять конкретні питання, і президент на них реагує моментально. Тому президент дуже активно користується всіма засобами зв'язку, які є у нього в наявності", – зазначив Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

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