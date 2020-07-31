У Путіна дали пояснення за скандальний лист Козака щодо "Мінська"

Марина Ліснічук Новини Росії 14:15, 31.07.2020

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про нібито згортання його країною переговорного процесу щодо Донбасу є перекручуванням.

За його словами, заступник голови адміністрації глави РФ Дмитро Козак не говорив такого в своєму листі до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, який було опубліковано в українських ЗМІ. Про це повідомляють РИА Новости.

"Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, то це є перекручуванням. Якщо дійсно було опубліковано лист Козака – це не зовсім правильний шлях ведення справ у плані складних переговорів щодо ситуації на південному сході України", – відхрестився прессекретар Путіна від заяв колеги.

Він стверджує, що в Кремлі мінський комплекс заходів вважають безальтернативним для вирішення питань щодо Донбасу. А також додав, що робота в переговорному процесі буде тривати.

"У ній задіяні всі: і помічники глав держави, і з лінії МЗС, і глави держав. На рівні помічників робота буде продовжуватися", – запевнив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що лист Дмитра Козака є "тонкою політичною грою" і Росія намагається у такий спосіб посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.

  • А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у "нормандському форматі".

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