У Росії перекинувся пасажирський автобус: понад 20 поранених. Фото

У понеділок, 30 грудня, в Псковській області Росії на федеральній трасі перекинувся пасажирський автобус із громадянами Білорусі. В результаті аварії постраждали 24 особи, 3 із них – діти.

Про це з посиланням на екстрені служби повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Аварія трапилася близько 02:50 за два кілометри від населеного пункту Подборов'є, на 275-му кілометрі автодороги Санкт-Петербург – Невель.

У Росії перекинувся пасажирський автобус pln-pskov.ru

Автобус "Неоплан", який слідував за маршрутом Мінськ – Санкт-Петербург, з'їхав у кювет і перекинувся. Всього в салоні перебували 52 пасажири: 51 громадянин Білорусі і один росіянин.

У Росії пасажирський автобус злетів із траси Onliner.by

За кермом автобуса перебував уродженець Білорусі 1972 року народження. Що стало причиною ДТП, поки невідомо.

7 дорослих та 2 дітей госпіталізовані, одна пасажирка в реанімації. Вони отримали травми верхньої частини тіла, в тому числі удари голови, грудного відділу хребта або грудної клітки, а також переломи ключиць.

Автобус із білорусами потрапив у ДТП у Псковській області

У Росії перекинувся пасажирський автобус

У Росії перекинувся пасажирський автобус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Липецькій області Росії перекинувся рейсовий автобус, у результаті чого 2 людини загинули і ще мінімум 15 постраждали.

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