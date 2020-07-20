У Польщі затримали російського кримінального авторитета "Циркача"

Борис Бондар Новини Росії 19:48, 20.07.2020 Оновлено: 20:04, 20.07.2020

У Польщі на території Сопота (Біля Гданська) правоохоронці затримали громадянина Росії Олега Пирогова.

Про це повідомило РІА Новости з посиланням на слова офіційної представниці окружної прокуратури Гданська Гражини Вавринюк. Рішення про екстрадицію кримінального авторитета суд ухвалить пізніше.

Правоохоронниця пояснила, що затримання відбулося в зв'язку із запитом на розшук Пирогова владою РФ. Його допитали в обласній прокуратурі у Гданську. "За клопотанням прокурора суд тимчасово заарештував цього чоловіка", – розповіла Вавринюк.

За її словами, наразі прокуратура очікує передачі владою РФ офіційного запиту про екстрадицію Пирогова. "Рішення про допустимість екстрадиції ухвалюватиме окружний суд Гданська, а рішення про екстрадицію – міністр юстиції", – уточнила представниця прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали відомого російського злодія в законі Автанділа Кобешавідзе, відомого під прізвиськом Авто Копала. Він приїхав в Україну з Росії, де за статус у кримінальній ієрархії передбачена кримінальна відповідальність.

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