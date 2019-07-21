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У Польщі вбили росіянина з 5-річною дитиною: спливли страшні подробиці

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Знайденого мертвим у Польщі 5-річного Давида Жуковського з Росії, який раніше зник за дивних обставинах, убили.

Про це повідомив прокурор Варшави Лукаш Лапчиньский, передає TVP Info.

Відзначається, що тіло дитини було ретельно заховане, однак правоохоронцям вдалося встановити за допомогою одягу, що це саме Давид. "Висновки, зроблені в ході перевірки, вказують на те, що було скоєно вбивство", – розповіли в прокуратурі.

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Давид Жуковський

Давид Жуковський

policja.waw.pl

Лапчиньский також зазначив, що виявлене тіло хлопчика передано до відділення судової медицини, де 23 липня проведуть розтин, який і допоможе встановити точну причину його загибелі. За попередніми ж даними, у дитини виявили колоті рани навколо серця.

Польська прокуратура вже порушила кримінальну справу про вбивство дитини.

Нагадаємо, Давида забрав від матері батько, якого знайшли мертвим на залізничній колії. За версією слідства, він наклав на себе руки. Перед смертю жінка отримала від колишнього чоловіка повідомлення з погрозами.

У Польщі вбили 5-річного росіянина

У Польщі вбили 5-річного росіянина

vesti.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в квартирі багатоповерхового будинку виявили трупи чоловіка та жінки, а також виснаженої дворічної дитини.

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Місце
Польща
Тег
Новини Росії
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