У Північній Осетії збунтувалися проти карантину: ОМОН розігнав тисячі людей. Фото і відео

У столиці Північної Осетії, Владикавказі, тисячі людей влаштували мітинг з вимогою зняти режим обмежень через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Медуза", учасники мітингу вимагали від влади вжити заходів для допомоги тим, хто залишився без роботи через карантин. Пізніше вони стали вимагати відставки керівництва Північної Осетії. Стихійні точки збору виникли відразу в декількох місцях в центрі міста, але в підсумку більшість протестуючих перемістилися на площу Свободи перед будівлею республіканської адміністрації.

У результаті співробітники ОМОНу витіснили учасників акції протесту. У свою чергу, мітингувальники закидали співробітників поліції камінням та шматками асфальту. Щонайменше чотири людини були затримані.

Глава республіки В'ячеслав Бітаров вийшов до протестуючих, але повноцінного діалогу не вийшло – в тому числі через відсутність чітких вимог у учасників акції. Бітаров покинув площу, його відхід супроводжувався скандуванням "У відставку!". За підсумками бесіди було ухвалено рішення створити групу з п'яти учасників акції для подальших переговорів з владою.

Як повідомляє видання, ініціатором мітингу був відомий в Північній Осетії оперний співак і громадський діяч, який називає себе "громадянином СРСР" Вадим Чельдієв – він не визнає небезпеку коронавірусу. Чельдієва затримали в рамках розслідування кримінальної справи за статтею про поширення неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю громадян.

А ось так Бітарова проводжали присутні на площі. Відео: "Південь. МБХ медіа" pic.twitter.com/rUJ2rXbHXz - МБХ Медіа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Після того, як Бітаров і члени уряду покинули місце народного сходу, глава МВС Скоков зажадав "прибрати людей" з площі. Відео: "Південь. МБХ медіа" pic.twitter.com/reQpNUZEfM - МБХ Медіа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Людей почали витісняти з площі, але вони відмовляються йти. Фото: "Південь. МБХ медіа" pic.twitter.com/MaBljRTrcU - МБХ Медіа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Цікаво цікаво!



Владикавказ, Північна-Осетія.

Главу регіону освистали: "У відставку!".

Глава Осетії Бітаров: "Цю хворобу не я придумав, і лікування одне - сидіти вдома. У багатьох країнах так зробили". Один з учасників акції відповів: "У багатьох країнах гроші людям дають" ... pic.twitter.com/D9CnSmzR2Y - Аlikhan (@LOGINGAVTO) April 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві пройшли акції протесту після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.