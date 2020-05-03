Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Північній Осетії скептики пандемії спалили вишку зв'язку

12.7т
Читати матеріал російською

Жителі поселення Ногір у Північній Осетії (РФ) спалили вежу стільникового зв'язку в зв'язку з побоюванням можливого введення мережі п'ятого покоління 5G.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Прихильники теорії змови вважають, що пандемія COVID-19 несправжня. Вона нібито вигадана, щоб загнати людей у резервації, поставити антени 5G, опромінити і чіпувати. Про це глава республіки В'ячеслав Бітаров розповів 2 травня на онлайн-зустрічі з журналістами, передає ТАСС.

Через пожежу на вишці населення села – близько 12 тисяч осіб – залишилося без зв'язку.

У Північній Осетії спалили вишку. Ілюстрація

У Північній Осетії спалили вишку. Ілюстрація

Trendsmap

"Багато хто стверджує, що коронавірусу немає, жодної небезпеки немає, що це організовано якимись світовими силами... Вони мені це доводили, але я з ними сперечатися не став.

Однак, на жаль, вони йдуть і далі, зокрема, недавно спалили антену МТС поруч із селищем Ногір. Кожного дня йдуть дзвінки в мою приймальню, щоб зв'язок налагодили", – додав глава Північної Осетії.

Додамо, 20 квітня біля Будинку уряду в центрі Владикавказа зібралися мітингувальники, які вимагали скасування режиму самоізоляції. За різними оцінками, в акції брали участь від півтори до двох тисяч місцевих жителів, які прийшли на мітинг без засобів захисту і не дотримувалися дистанції.

Як писав OBOZREVATEL, російський режисер Микита Михалков вважає, що мільярдер Білл Гейтс має намір чіпувати всіх людей планети.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Владикавказ
Теги
Новини Росії карантин протест
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
6
52
Смішно
10
Цікаво
7
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Орлова Наталья
Орлова Наталья
Очепятка ! Кучерявый Андрей, если РОИСЯНЕ видели бы,в каких трехэтажных хоромах живут наши рагули,и в каких комфортных условиях живут их овцы,они с радостью захотели хоть недельку пожить ,как карпатская овца ! :))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Орлова Наталья
Орлова Наталья
Дикий народ,дети гор! :))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Орлова Наталья
Орлова Наталья
Кучерявый Андрей, если присяге видели бы,в каких трехэтажных хоромах живут наши рагули,и в каких комфортных условиях живут их овцы,они с радостью захотели хоть недельку пожить ,как карпатская овца ! :))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Орлова Наталья, как и Карпатские рагули..Эти всякие горы как то странно на людей влияют..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Хорошо что у хихлов нет 5 G..Можно спокойно пасти овец..коров..свиней..сушить кизяк
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кучерявый Андрей, Россия не уже готовы гордится своей дуростью и мракобесием ?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги