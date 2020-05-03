Жителі поселення Ногір у Північній Осетії (РФ) спалили вежу стільникового зв'язку в зв'язку з побоюванням можливого введення мережі п'ятого покоління 5G.

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Прихильники теорії змови вважають, що пандемія COVID-19 несправжня. Вона нібито вигадана, щоб загнати людей у резервації, поставити антени 5G, опромінити і чіпувати. Про це глава республіки В'ячеслав Бітаров розповів 2 травня на онлайн-зустрічі з журналістами, передає ТАСС.

Через пожежу на вишці населення села – близько 12 тисяч осіб – залишилося без зв'язку.

У Північній Осетії спалили вишку. Ілюстрація Trendsmap

"Багато хто стверджує, що коронавірусу немає, жодної небезпеки немає, що це організовано якимись світовими силами... Вони мені це доводили, але я з ними сперечатися не став.

Однак, на жаль, вони йдуть і далі, зокрема, недавно спалили антену МТС поруч із селищем Ногір. Кожного дня йдуть дзвінки в мою приймальню, щоб зв'язок налагодили", – додав глава Північної Осетії.

Додамо, 20 квітня біля Будинку уряду в центрі Владикавказа зібралися мітингувальники, які вимагали скасування режиму самоізоляції. За різними оцінками, в акції брали участь від півтори до двох тисяч місцевих жителів, які прийшли на мітинг без засобів захисту і не дотримувалися дистанції.

Як писав OBOZREVATEL, російський режисер Микита Михалков вважає, що мільярдер Білл Гейтс має намір чіпувати всіх людей планети.

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