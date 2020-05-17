У Північній Осетії народилося немовля з коронавірусом

Кирило Лютий Новини Росії 18:49, 17.05.2020

У російській Північній Осетії немовля народилося з коронавірусом.

Як передає ТАСС з посиланням на Міністерство охорони здоров'я республіки, дитина заразилася COVID-19 від матері. Однак зараз їхній стан стабільний.

"Жінка в очікуванні дитини заразилася коронавірусом, немовля народилося з інфекцією. Зараз вони знаходяться вже вдома, їхній стан задовільний, за ними спостерігають лікарі", – повідомило джерело.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Росія вийшла на перше місце в Європі по захворюваності коронавірусом. В країні інфікувалися близько 300 тисяч чоловік, проте дані про смерті на тлі інших країн виглядають досить дивно.

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