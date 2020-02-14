У Північній Осетії експрокурор убив дружину кочергою, а тіло закопав у городі

У Північній Осетії колишнього старшого прокурора місцевої прокуратури звинуватили в жорстокому вбивстві своєї цивільної дружини, яка більш ніж місяць вважалася зниклою. Тіло жінки з проламаним черепом виявили на його заміській дачі.

Хоча заяву про зникнення 5 січня жінки зробив сам підозрюваний Ігор Чельдієв після того, як її сестра, що проживає за межами Осетії, забила на сполох. Про це повідомляє "Новая газета".

За словами слідчих, будинок Чельдієва оглядали ще в січні, однак нічого підозрілого не виявили. Під час повторного обстеження увагу одного з оперативників привернув невеликий горбок у дальньому кінці ділянки, поруч із цегляним парканом дачі.

Експрокурор із Північної Осетії закопав дружину в городі

Водночас ще до початку повторних розкопок чоловік зізнався, що зарив там дружину Ірину Боженко, яка, за його словами, нібито невдало впала й вдарилася головою.

Однак під час дослідження тіла жінки, у неї виявили важку черепно-мозкову травму. Як зазначили фахівці, за попередньою версією, смерть настала від удару камінною кочергою.

У Слідчому комітеті повідомили про відкриття кримінальної справи за ст. 105 КК (Вбивство), а злочинця, який написав з'явлення із зізнанням, затримали.

Ігор Чельдієв "Вызов времени"

Зазначається, що Чельдієв був старшим прокурором відділу прокуратури Північної Осетії, який займався наглядом за роботою ФСБ у сфері протидії екстремізму. На початку 2017 року його нагородили відзнакою "За вірність закону". Після звільнення у 2019 році він дав декілька інтерв'ю місцевим блогерам, у яких зокрема критикував своїх колег-прокурорів.

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