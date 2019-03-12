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У Підмосков'ї знайшли ще одну дівчинку-мауглі: що відомо

1.6тЧитати матеріал російською

Поліцейські виявили в Раменському районі Підмосков'я п'ятирічну дівчинку-мауглі.

Знайти її вдалося завдяки сусідам, які і викликали поліцію, пише агентство "Москва" з посиланням на уповноваженого з прав дитини у Московській області Ксенію Мішонову.

"В одній з квартир у Раменському виявили дівчинку після того, як почули гучний дитячий плач", — розповіла омбудсмен.

Апарат підмосковного уповноваженого взяв справу під контроль. Вже зроблені запити у правоохоронні органи, почалися пошуки родичів дівчинки. Про стан дитини нічого не повідомляється.

Ілюстрація

Ілюстрація

RT

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"Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування матері дитини. Дівчинка направлена до медичного закладу для обстеження. За даним фактом проводиться перевірка, на основі результатів якої буде ухвалене процесуальне рішення", — повідомила начальник прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області Тетяна Петрова.

Зазначимо, це вже другий випадок виявлення дівчинки-мауглі за останні кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дичает Рассея! И это очень страшно... Такие скоты под боком!
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