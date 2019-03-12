У Підмосков'ї знайшли ще одну дівчинку-мауглі: що відомо

Поліцейські виявили в Раменському районі Підмосков'я п'ятирічну дівчинку-мауглі.

Знайти її вдалося завдяки сусідам, які і викликали поліцію, пише агентство "Москва" з посиланням на уповноваженого з прав дитини у Московській області Ксенію Мішонову.

"В одній з квартир у Раменському виявили дівчинку після того, як почули гучний дитячий плач", — розповіла омбудсмен.

Апарат підмосковного уповноваженого взяв справу під контроль. Вже зроблені запити у правоохоронні органи, почалися пошуки родичів дівчинки. Про стан дитини нічого не повідомляється.

Ілюстрація RT

"Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування матері дитини. Дівчинка направлена до медичного закладу для обстеження. За даним фактом проводиться перевірка, на основі результатів якої буде ухвалене процесуальне рішення", — повідомила начальник прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області Тетяна Петрова.

Зазначимо, це вже другий випадок виявлення дівчинки-мауглі за останні кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня у Москві в одній з квартир рятувальники знайшли 5-річну дівчинку-мауглі. У дитини, яка довгий час перебувала серед сміття, виявили гнійний отит і провід у шиї.

Пізніше СК РФ опублікував відео з житла. Абсолютно вся квартира завалена різним сміттям і тхне гниллю.

Лікарі розповіли, що дитина мовчить і боїться залишатися сама.

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