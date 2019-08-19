У Підмосков'ї загорівся великий завод із хімікатами. Фото та відео

У понеділок, 19 серпня, в підмосковній Балашисі загорівся хімічний завод.
Про це повідомляє пресслужба МНС, зазначивши, що вогонь почався на території підприємства.
Пожежа виникла на Зоряній вулиці в цеху з виробництва кремнієвих смол. Рятувальники повідомили, що вогонь вже встиг поширитися на площі 100 кв. м.
Нині на місці події перебувають п'ять одиниць техніки і 20 осіб. Причини НП з'ясовуються.
Telegram-канал LifeShot зазначає, що загорілася 200-літрова бочка з розчинником. Є небезпека, що отруйні речовини через витік почнуть просочуватися у ґрунт.
Пожежа в Підмосков'ї
Скріншот
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