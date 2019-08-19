Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Підмосков'ї загорівся великий завод із хімікатами. Фото та відео

1.8т Читати матеріал російською

У понеділок, 19 серпня, в підмосковній Балашисі загорівся хімічний завод.

Про це повідомляє пресслужба МНС, зазначивши, що вогонь почався на території підприємства.

Пожежа виникла на Зоряній вулиці в цеху з виробництва кремнієвих смол. Рятувальники повідомили, що вогонь вже встиг поширитися на площі 100 кв. м.

Новини
Пожежа в одеському "Токіо Стар": розкрилися нові деталі загибелі людей

Нині на місці події перебувають п'ять одиниць техніки і 20 осіб. Причини НП з'ясовуються.

Telegram-канал LifeShot зазначає, що загорілася 200-літрова бочка з розчинником. Є небезпека, що отруйні речовини через витік почнуть просочуватися у ґрунт.

Пожежа в Підмосков'ї

Пожежа в Підмосков'ї

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії пожежа
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
an and
an and
Жуть..просто кажлый день что то. Начинаешь думать: и за что ж такое?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
an and, ну ответ то совершенно понятен
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...