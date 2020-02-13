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14 лютого • оновлено в 01:30
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"А в якому з них згорить, показав?" Пропозиція руки і серця від військового посеред танків розлютила росіян

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У Підмосков'ї лейтенант Таманської дивізії зробив пропозицію своїй дівчині за допомогою танків Т-72Б3, що викликало критику серед користувачів мережі.

Для події на полігоні Алабіно під російською столицею 16 танків гвардійської танкової армії Західного військового округу РФ вишикувалися у формі величезного серця, передає "РИА Новости". Дівчина відповіла згодою.

"Пропозицію відкладав місяць десь. На організацію всього цього заходу, щоб воно було таким, яке запам'ятається, і на все життя. Це було не просто, але начальство ввійшло в положення й пішло на зустріч", – розповів військовий.

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Пропозиція посеред танків

Пропозиція посеред танків

Скрін відео

Зазначається, що бойові машини виконали надзвичайно складну фігуру водіння.

Пропозиція посеред танків

Пропозиція посеред танків

Скрін відео

У коментарях користувачі мережі розкритикували подію, зазначивши, що це нецільове використання бюджетних коштів.

"Де*іли мілітаристські!" "А в якому з них він згорить, показав?" "Справжні дівчата люблять, коли їх на тракторі покатають і на фуфайці в мазуті відп*рдолять... Ця путінська Росія як гнійник на Землі", – пишуть у мережі.

Пропозиція посеред танків

Пропозиція посеред танків

Скрін відео

Пропозиція посеред танків

Пропозиція посеред танків

Скрін відео

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Головному управлінню розвідки стало відомо, що російські терористи на Донбасі почали в авральному режимі маскувати позиції танків та артилерії, включаючи ракетні системи залпового вогню.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Москва
Теги
соцмережі фотографии Новини Росії воєнна техніка
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