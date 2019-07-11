У Підмосков'ї спалахнула ТЕЦ: вогонь бив стовпом до 50 метрів

У Росії в селі Челобитово (Підмосков'я) 11 липня спалахнула Північна ТЕЦ. За попередніми даними, загорівся газопровід.

У Міненерго також повідомили, що осередок займання міг виникнути в цистерні з маслом, точна інформація з’ясовується.

За словами очевидців, стовп вогню сягав приблизно 50 метрів, його було видно навіть із деяких районів російської столиці, пише "Ехо Москви". Станом на 12:20 було відомо про 5 постраждалих. Факел вогню вдалося загасити лише через кілька годин.

Близько 14:30 повідомили, що кількість потерпілих зросла до 13 осіб, одна особа загинула.

На місце події відправили рятувальників, офіційної інформації про причини загоряння немає.

Пожежа під Москвою Скріншот

Пізніше в московському МНС повідомили, що пожежа трапилася на станції високого тиску на території Північної ТЕЦ у Митищах.

Для гасіння привели в готовність авіацію. До ліквідації вогню приступили майже 80 рятувальників, 24 одиниці спецтехніки. Підступитися до вогню важко, через що неможливо спрогнозувати необхідний для гасіння час.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що зі столиці відправили додаткові 50 одиниць техніки. Також до гасіння залучили вертольоти і пожежні поїзди.

Приблизно о 13:00 повідомили, що площа пожежі збільшилася й охопила 1000 кв. м.

Пожежа Скріншот

Один із енергоблоків аварійно відключився і перестав виробляти енергію.

Google-карти

ТЕЦ 27 або Північна ТЕЦ була введена в експлуатацію у 1992 році. Основне використовуване паливо – природний газ.

Новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, у червні в селищі Терехове на заході російської столиці Москви сталася пожежа, через яку довелося евакуювати населення. Причиною загоряння була спекотна погода.

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