У п'ятницю, 14 червня, близько 21:35 літак "Вільга-35" здійснив жорстку посадку між селами Климово і Тимофєєва в Солнєчногорському районі Московської області.

Надзвичайна подія сталася через відмову двигуна повітряного судна. Про це повідомили в Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК РФ.

На борту перебували двоє людей: 66-річний пілот і пасажирка 44 років. Обидва вони госпіталізовані, у чоловіка підозра на перелом стегна. Жінка відбулася забоями та подряпинами.

У Підмосков'ї розбився літак Кадр з відео

Повідомляється, що план польоту повітряного судна і повідомлення в органах організації повітряного руху були відсутні.

Новини У Москві трапилася НП з пасажирським літаком

Слідчі опублікували перші кадри і відео з місця жорсткої посадки літака. На них видно, що він частково зруйнувався при приземленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак, що виконував рейс з Москви з пасажирами на борту, здійснив аварійну посадку в Астрахані.

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