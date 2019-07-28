У Підмосков'ї розбився літак, є загиблі: фото і відео з місця авіакатастрофи

У Московській області 27 липня впав легкомоторний літак у річку Оку, в результаті чого загинули дві людини.

За даними "РІА Новини", аварія трапилася поблизу села Дракіно, у міському окрузі Серпухів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники виловили літак за допомогою баржі з води і відправили до Серпухова на експертизу. Пізніше підняли на поверхню тіла загиблих – пілота і пасажира.

Катастрофа літака під Москвою МНС

За попередньою інформацією, аварія повітряного судна сталася через те, що при зльоті повітряне судно зачепилося за лінію електропередачі. За однією з версій катастрофи, помилки припустився пілот.

Катастрофа літака в Підмосков'ї МНС

"За фактом аварії літака у Серпуховскому районі Московської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб)", – заявила старший помічник керівника Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті (ММСУТ) СК Росії Олена Марковська.

Вона уточнила, що крах зазнав легкомоторний літак-амфібія, який вилетів з аеродрому Новинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії часто відбуваються НП з літаками. В результаті події в Шереметьєво з літаком російської компанії "Аерофлот" в червні поточного року загинула 41 людина.

Пізніше в аеропорту сталася нова НП: 178 пасажирів рейсу "Москва-Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

17 липня в підмосковному аеропорту "Жуковський" транспортний літак Іл-76 оголосив про виконання екстрену посадку.

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