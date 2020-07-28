У Підмосков'ї купу нижньої білизни викинули з повітряної кулі: труси і ліфчики розбили авто. Відео

У російському підмосковному місті Сергієв Посад на місцевих жителів обрушився "дощ" з предметів нижньої білизни.

Про це повідомило видання "360". Елементи інтимного гардероба висипали з кошика великої повітряної кулі.

Очевидці розповіли, що винні у всьому блогери.

"Ми почали дізнаватися. Виявляється, це якісь люди знімали якийсь ролик або ще щось, і у них на повітряній кулі сталася надзвичайна подія – все відірвалося і вивалилося на нас!" – розповіла місцева мешканка.

Вона також уточнила, що з блогерами вдалося зв'язатися. Однак у розмові з жителями вони тільки заспокоювали розгніваних людей.

"Все завалено їхніми трусами, а хто це буде прибирати – незрозуміло, могли ж і вбити когось", – зазначила очевидиця. Вона також розповіла, що падаючі труси і ліфчики розбили машину.

Ще одна місцева жителька розповіла, що побачила пачки з білизною під час прогулянки з дітьми.

"Вийшли з дітьми на вулицю і побачили таку картинку. Багато білизни, причому з етикетками, нове", – описала вона те, що трапилося. При цьому сама дівчина не бачила повітряної куля, з якої падала білизна. Але ті, хто вийшов на вулицю раніше, помітили її.

"Важкими були, напевно, шкіряні бюстгальтери", – сказала очевидиця. Вона зізналася, що деякі речі забрала собі.

"Не знаю, де відповідальних знайти і хто буде відповідати за таке. Кому скаржитися? Машину пом'яли", – поскаржився чоловік, чиє авто пошкодили предмети білизни, що впали з кулі.

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