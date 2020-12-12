У Підмосков'ї десятки машин вмерзли в лід. Фото і відео
У суботу, 12 грудня, вранці в Балашисі Московської області РФ десятки машин вмерзли в лід.
Як повідомляє Telegram-канал 360tv.ru, причиною НП став прорив труби на одній з вулиць (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Через мінусову температуру вода відразу ж перетворилася на лід. Люди не змогли виїхати на роботу і у своїх справах.
Комунальні служби оперативно усунули витік і відкачали воду. Зараз вони продовжують прибирати полій і посипати дорогу піскогрунтом.
Власникам машин пообіцяли надати допомогу в витягуванні з "крижаного полону".
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