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У Петербурзі теплохід протаранив набережну: подробиці, фото і відео НП

3.1т Читати матеріал російською

У понеділок, 15 липня, в Санкт-Петербурзі (Росія) теплохід на підводних крилах "Метеор" врізався в Двірцеву набережну біля знаменитого Ермітажу.

Про це повідомляє телеканал 78 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав.

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У Петербурзі теплохід протаранив набережну

У Петербурзі теплохід протаранив набережну

Телеканал 78

Відзначається, що після зіткнення корабель пошкодив носову частину, але, як ні в чому не бувало, відправився в подальше плавання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 8 липня круїзний теплохід з 292 туристами сів на мілину через несправність рульового управління.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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