У Петербурзі теплохід протаранив набережну: подробиці, фото і відео НП

У понеділок, 15 липня, в Санкт-Петербурзі (Росія) теплохід на підводних крилах "Метеор" врізався в Двірцеву набережну біля знаменитого Ермітажу.

Про це повідомляє телеканал 78 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав.

У Петербурзі теплохід протаранив набережну Телеканал 78

Відзначається, що після зіткнення корабель пошкодив носову частину, але, як ні в чому не бувало, відправився в подальше плавання.

Метеор врезался в Дворцовую набережную! pic.twitter.com/CLH1dk2wP7 — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 15 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 8 липня круїзний теплохід з 292 туристами сів на мілину через несправність рульового управління.

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