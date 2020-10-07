У Петербурзі молодь попила чаю з "Новачком" біля рідного будинку Путіна. Відео

Активісти молодіжного демократичного руху "Весна" 7 жовтня провели акцію в Санкт-Петербурзі біля будинку, в якому народився і жив президент Росії Володимир Путін.

Вони влаштували імпровізоване дійство з розпиванням "отруєного "Новачком"" чаю. Відповідне відео опублікувало в Twitter "Радіо Свобода" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Активісти попили з "Путіним отруєного" Новачком "чаю". кадр відео

За словами активістів, вони хотіли нагадати, що в Росії неугодних владі "труять забороненими бойовими отрутами".

Учасники акції в Петербурзі зобразили отруєння "Новачком". кадр відео

По завершенню акції до них підійшли співробітники поліції і перевірили документи, після чого учасники рух зібрали всі свої речі і покинули Басков провулок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 68 років. У зв'язку з цим в Києві провели акцію "Мінус рік життя". В її рамках активісти проектували на будівлю посольства Росії слова з відомої пісні: "Путін – х**ло", а також принесли під будівлю похоронний вінок для нього.