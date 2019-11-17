Переплутав газ і гальма: в Росії авто з дітьми звалилося в річку. Відеофакт

У центрі Санкт-Петербурга (РФ) водій переплутав педалі газу і гальма і з'їхав із дороги. Машина впала в річку Фонтанку.

Аварія сталася 16 листопада. В авто в момент інциденту знаходилися три особи: 56-річний чоловік, дев'ятирічна дитина і п'ятимісячне немовля, передає TJ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Усі троє врятувалися – очевидець Віктор Корнєв і ще один чоловік кинулися в воду на допомогу. Вони допомогли пасажирам вибратися з автомобіля й дістатися до суші.

Фото з місця ДТП fontanka.ru

Як розповів водій, він припаркувався на набережній Фонтанки і чекав дружину, але співробітник поліції попросив його переставити авто. Тоді він і з'їхав у річку з онуками.

"Побачив, що машина йде під воду. Залишилися багажник і заднє скло, кватирка. Зрозумів, що кватирка відкрита, звідти витягується рука, і хтось кричить: "Допоможіть!" Потім я побачив люльку з дитиною. Чекати вже не було часу, зняв важкий одяг і стрибнув.

Коли я підплив, то побачив, що там ще одна дитина, і чоловік тримає двох дітей на плаву. Я забрав люльку і поплив до берега", – розповів Корнєв.

Після події Корнєва забрали в лікарню – у нього діагностували переохолодження. Три пасажири в результаті не постраждали.

Падіння автомобіля в Фонтанку потрапило на відео: https://t.co/YxozEQaFqM pic.twitter.com/kM2MP8RtHZ - 78 | НОВИНИ (@ good78news) November 16, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 14 листопада спадкоємець царського роду Романових великий князь Георгій Романов потрапив у ДТП в російському Санкт-Петербурзі. Машина, в якій він їхав, перевернулася догори колесами.

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