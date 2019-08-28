У Новосибірську завалилася будівля: під завалами – люди

У середу, 28 серпня, в Новосибірську (Росія) обвалилася стіна одноповерхового будинку, який був на реконструкції.

В результаті НП як мінімум дві людини загинули, під уламками можуть перебувати ще 11, повідомляє управління МНС по місту.

У відомстві додали, що обрушилися перекриття на площі 350 квадратних метрів.

У Новосибірську обвалилася будівля

У Новосибірську обвалилася будівля МНС РФ

У Новосибірську обвалилася будівля МНС РФ

Близько 70 людей і 20 одиниць техніки працюють на місці обвалення.

Як повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело, з-під завалів врятований один робочий, у нього множинні травми.

Будівля, де сталося обвалення, належить регіональній філії "Сибірської генеруючої компанії", повідомили агентству в відділі архітектури та будівництва адміністрації Ленінського району Новосибірська.

"Будівля по вулиці Ударній 1/1а належить СГК, вони там в 2019 році почали реконструкцію, закупили нове обладнання", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, будівля була побудована "в 1970-х роках або навіть раніше".

ЗМІ повідомляють, що причиною обвалення будівлі в Новосибірську могли стати порушення при будівництві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня в Горлівці Донецької області влаштували потужний вибух в житловому будинку. В результаті інциденту постраждали 4 людини, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.

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