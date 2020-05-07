У Росії відзначилися "карантинним" поздоровленням ветеранів із 9 Травня
У Новосибірську (РФ) вирішили вітати ветеранів із 9 Травня за допомогою автовишки, піднімаючись до їх балконів чи вікон.
Як передає "ОТР", цей спосіб планувався як безконтактний, щоб не порушити режим карантину. Всього в Новосибірську таким чином привітали 37 ветеранів.
На автовишці до пенсіонерів піднімалися актори, переодягнені в радянських солдат. Один із низ грав на баяні, дівчина в старій солдатській формі вітала. При цьому захисна маска була тільки на музикантові.
Деякі ветерани все ж вийшли на вулицю, щоб разом заспівати пісні.
Користувачі мережі розкритикували такі поздоровлення, зазначивши, що пенсіонерам краще б було допомогти матеріально. Інші вказали на те, що люльку автовишки навіть не спромоглися пофарбувати для пристойного зовнішнього вигляду.
"Коли ж закінчиться це побєдобісся", "Нагадує піднятий помийних бак", "Пофарбували б, хоча такі росіяни не помічають таких речей. Ледарі", "А чому кольорова гама стріли така, жовто-блакитна? Терміново заарештувати організаторів за диверсію і пропаганду", "Російський кіберпанк", – пишуть у Twitter.
Як писав OBOZREVATEL, в Орлі напередодні 9 Травня влаштували незвичну акцію "Безсмертного полку" – з портретами дідів, що воювали, по дну річки Оки пройшлися водолази. Росіяни висміяли дивну ходу в соцмережах.