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2 лютого • оновлено в 02:06
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У Новосибірську обрушився дах кафе: під завалами – люди

1.2т
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У Радянському районі Новосибірська (Росія) 2 лютого сталося обвалення даху в кафе. Попередньо, мінімум одна особа загинула.

НП сталася в закладі, розташованому на Бульварі Молоді. ТАСС повідомив, що під завалами могли знаходитися до 10 осіб, вдалося витягти 4.

Ще одну дівчину виявили без ознак життя. Як уточнили в МНС, троє постраждалих отримали легкі травми, ще один потерпілий перебуває у важкому стані.

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Ілюстрація. У Новосибірську обвалився дах кафе

Ілюстрація. У Новосибірську обвалився дах кафе

За попередньою інформацією, дах обрушився під вагою снігу. Близько 200 осіб евакуювалися.

У МНС зазначили, що покрівля обрушилася в роздягальні на площі близько 240 квадратних метрів. Роздягальня із сендвічпанелів прибудована до кафе.

Обставини обвалення встановлюються. На місці працюють 80 осіб, ведеться розбір завалів.

Кафе в Новосибірську, де впав дах

Кафе в Новосибірську, де впав дах

РЕН ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Новосибірськ
Теги
фотографии Новини Росії смерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А москалики кричать что это у нас разруха))))
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Вы,вообще уже ахренели!...Ну ,сделайте что-нибудь так ,что-бы в конце-концов люди не страдали..Сволочи!
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