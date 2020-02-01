У Новосибірську обрушився дах кафе: під завалами – люди

У Радянському районі Новосибірська (Росія) 2 лютого сталося обвалення даху в кафе. Попередньо, мінімум одна особа загинула.
НП сталася в закладі, розташованому на Бульварі Молоді. ТАСС повідомив, що під завалами могли знаходитися до 10 осіб, вдалося витягти 4.
Ще одну дівчину виявили без ознак життя. Як уточнили в МНС, троє постраждалих отримали легкі травми, ще один потерпілий перебуває у важкому стані.
Ілюстрація. У Новосибірську обвалився дах кафе
За попередньою інформацією, дах обрушився під вагою снігу. Близько 200 осіб евакуювалися.
У МНС зазначили, що покрівля обрушилася в роздягальні на площі близько 240 квадратних метрів. Роздягальня із сендвічпанелів прибудована до кафе.
Обставини обвалення встановлюються. На місці працюють 80 осіб, ведеться розбір завалів.
Кафе в Новосибірську, де впав дах
РЕН ТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок.
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