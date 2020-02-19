У новітнього російського криголама виявили "смертельний" дефект: ЗМІ дізналися деталі

Гребний електродвигун на правому валу атомного криголама "Арктика", який вийшов з ладу під час швартових випробувань, не підлягає відновленню.

Про це повідомляє "Коммерсант", посилаючись на джерело в галузі. За даними видання, представники Ленінградського електромашинобудувального заводу заявили, що причиною поломки став стрибок напруги.

Разом з тим, представники ЦНДІ суднової електротехніки і технології відзначили, що силова установка вийшла з ладу в результаті браку при виготовленні.

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Видання відзначає, що тепер криголам, який в грудні 2019 вперше вийшов на ходові випробування, знову доведеться ставити в док на ремонт, який триватиме близько шести місяців. Якщо двигун не вдасться полагодити на борту, доведеться розкривати корпус, що призведе до істотної затримки здачі судна, яка була намічена на травень 2020 року.

За даними видання, на створення нового ГЕД може піти 12-18 місяців, хоча теоретично можуть бути використані і двигуни, призначені для наступних серійних криголамів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна виділила 252 млн грн (близько 10 млн доларів) на закупівлю криголама, який дозволить вітчизняним ученим через майже 20 років відновити дослідження в Світовому океані.

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