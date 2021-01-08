На гірськолижному курорті Росії лавина знесла будинки з людьми. Відео

Дар'я Дурова Новини Росії 21:21, 8.01.2021 Оновлено: 21:45, 8.01.2021

У Красноярському краї (РФ) у п'ятницю, 8 січня, зійшла лавина. Під завалами, попередньо, могли опинитися чотири особи, серед яких двоє дітей.

Як пише "Интерфакс", НП сталася в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" поблизу Норильська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лавина в Норильську
Скриншот

За даними джерела агентства, сніг обрушився на чотири будиночки. Водночас "Лайф" передає, що під завалами опинилися шість будинків, розташованих у районі траси. Троє з них сильно зруйновані.

Попередньо, в одній із будівель знаходилася сім'я, якій вдалося вибратися самостійно. Пошуки чотирьох осіб тривають.

Місце НП
Telegram / РИА Новости

На місце події прибули рятувальники. Більш детальні обставини НП встановлюються.

Рятувальники за роботою
Telegram / РИА Новости
Люди розбирають завали
Telegram / РИА Новости

Джерело відео – Telegram-канал Mash:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня-2020 у Балашисі Московської області РФ десятки машин вмерзли в лід. Причиною НП став прорив труби на одній із вулиць.

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