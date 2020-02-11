У Росії хлопець вигуляв напівголу дівчину на повідку: скандальне відео

Російський блогер у Нижньому Новгороді прогулявся в місцевому ТЦ із напівголою дівчиною на повідку.

Відповідне відео Ілля Молодцов, відомий скандальними витівками, опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Ролик знятий у коридорах торгового центру "Седьмое небо". Дівчина, одягнена в чорну білизну, приховувала своє обличчя маскою.

У ТЦ Нижнього Новгорода хлопець вигуляв дівчину на повідку Скрін відео

Відвідувачі торгового центру знімали незвичну пару на телефони. Дівчина при цьому посміхалася, а в якийсь момент сіла на шпагат.

"Усі рано чи пізно показують те, що, на їхню думку, гідне показу. На щастя, більшість жінок показує тіло", – процитував блогер афоризм у підписі до відео. Пост викликав скандальну реакцію, зібравши багато критики.

Скрін відео

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у Пермі (Росія) чоловік підпалив колишню дружину прямо на її робочому місці в торговельному центрі. Інцидент потрапив на камери відеоспостережень.

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