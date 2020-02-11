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12 лютого • оновлено в 03:03
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У Росії хлопець вигуляв напівголу дівчину на повідку: скандальне відео

4.1т
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Російський блогер у Нижньому Новгороді прогулявся в місцевому ТЦ із напівголою дівчиною на повідку.

Відповідне відео Ілля Молодцов, відомий скандальними витівками, опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Ролик знятий у коридорах торгового центру "Седьмое небо". Дівчина, одягнена в чорну білизну, приховувала своє обличчя маскою.

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У ТЦ Нижнього Новгорода хлопець вигуляв дівчину на повідку

У ТЦ Нижнього Новгорода хлопець вигуляв дівчину на повідку

Скрін відео

Відвідувачі торгового центру знімали незвичну пару на телефони. Дівчина при цьому посміхалася, а в якийсь момент сіла на шпагат.

"Усі рано чи пізно показують те, що, на їхню думку, гідне показу. На щастя, більшість жінок показує тіло", – процитував блогер афоризм у підписі до відео. Пост викликав скандальну реакцію, зібравши багато критики.

У Росії хлопець вигуляв напівголу дівчину на повідку: скандальне відео

Скрін відео

У Росії хлопець вигуляв напівголу дівчину на повідку: скандальне відео

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у Пермі (Росія) чоловік підпалив колишню дружину прямо на її робочому місці в торговельному центрі. Інцидент потрапив на камери відеоспостережень.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Нижній Новгород
Теги
ТРЦ Instagram Новини Росії блогер видео скандали
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Golan Sim
Golan Sim
Зря наш ОБОЗ напечатал такую новость. Теперь украинские девчата и многие украинские парубки ради этого поедут в Россию..
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Livesey David
Livesey David
Российский блогер в Нижнем Новгороде прогулялся в местном ТЦ с полуголой хaхлyшкой на поводке.
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2
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Так вот они какие, руцкие скрепы...
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2
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Nemo Александр, а где немытые ,
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