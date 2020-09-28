У Німеччині закликали не пускати Україну в НАТО і ЄС – росЗМІ

Депутати партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) нібито звернулися до уряду ФРН із закликом "зберегти нейтралітет" України й висловлюватися проти її вступу до Європейського союзу і НАТО.

Таку інформацію 28 вересня поширили декілька пропагандистських росЗМІ. Телеканали і видання стверджують, що відповідне звернення виявилося в їхньому розпорядженні.

"Німецький бундестаг закликає федеральний уряд зберегти нейтралітет України, тобто, за можливості, висловлюватися проти прийняття країни до ЄС і НАТО", – цитують російські журналісти слова з документа.

Зазначається, що в ньому німецькі депутати неодноразово згадують зв'язки Росії з Україною. Вони нібито вважають, що обидві країни, незважаючи на "безперервне погіршення" відносин, "пов'язані одна з одною в культурному, релігійному, мовному, економічному й етнічному плані".

Як пишуть росЗМІ, у зверненні йдеться про те, що Україну "не можна ставити перед вибором" між РФ і Заходом, оскільки це "підстьобує до розколу в країні".

"Депутати нагадують про підписану в 2014 році Угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом, яка "розколола" державу й значною мірою посприяла ескалації внутрішнього конфлікту в країні", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, на думку представників АдН, враховуючи ситуацію, яка склалася, мета зовнішньої політики Берліна і Брюсселя "повинна полягати в розвитку зв'язків із Росією і включення України в загальну інтеграцію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все для членства країни в Європейському Союзі. Він уточнив, що очікує чергове засідання Ради президентів України і Литви, яке призначене на 1 жовтня в Києві.