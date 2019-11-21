"Якби вони знали..." Орлуша здивував реакцією російських політиків на анексію Криму

Напад Росії на Україну, зокрема анексія Криму в 2014 році, здивував більшість у російському уряді.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша. За його словами, якби вони знали про такі плани, то "ніколи в житті не стали б фотографуватися під українським прапором на Олімпіаді в Сочі".

"За три дні до закриття Олімпіади в Російському Домі Bosco був день української делегації. Там були російські віцепрем'єри, губернатори, міністри. Якби хтось із них міг припустити, що буквально через кілька днів "ввічливі чоловічки" захоплять Крим, то їх би під тортурами ніхто не змусив фотографуватися під українським прапором! Повірте, у них там таке вовче чуття, що знав би хоч один – ніхто б і близько не підійшов до вареників і горілки. Тому так, я здивувався нападу РФ на Україну, як і більшість російських політиків", – розповів він.

анексія Криму 24 канал

За словами Орлуші, Росія під керівництвом президента Володимира Путіна була досить европо-орієнтованою. Мовляв, він пообіцяв безвіз своїм громадянам значно раніше, ніж про це подумали політики в Україні.

"Всі ці олімпіади і чемпіонати створювали непоганий імідж Росії, до Путіна на свята всі президенти їздили. Імідж – це як кришталева куля з анекдоту. Куди поділи? Розбили. Рук-то дві всього, кулю тримаєш, а руками обома – хвать! – за півострів! А імідж був досить непоганим, навіть як на мене, жорстко антипутінську людину", – нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії за останні два роки знизився рівень симпатії до президента РФ Володимира Путіна. Про це свідчить соціологічне опитування "Левада-центру", який показав зниження рейтингу лідера росіян.

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