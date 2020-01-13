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13 січня • оновлено в 05:32
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У них є нафта 2 алмази: названо три регіони, що претендують на незалежність від Кремля

1.8т
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Як тільки в Росії погіршиться фінансове становище, найбільш багаті регіони Якутія, Урал і Далекий Схід, вимагатимуть незалежності у центральної влади.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній підполковник КДБ Володимир Попов. За його словами, як тільки це станеться, Росію чекає неминучий розпад на кілька держав.

розпад Росії

розпад Росії

прямий

"Росія розпадеться однозначно, як тільки погіршиться фінансове становище. Всі кошти, які надходять до Федерального бюджету, надходять з усіх країв Федерації. Периферія дуже погано розвивається. Медведєв сам недавно сказав, що досить від'їхати 100-150 км від Москви і все, ні водопроводу, ні електрики. Коли центральна влада ослабне і недостатньо буде фінансування, багаті регіони скажуть: а навіщо нам ця центральна влада? Якутія ж намагалася відділятися, у них є нафта і алмази, Урал теж про себе заявляв, у них там маса підприємств, те ж саме на Далекому Сході. Так що Росія просто приречена на розпад", – впевнений він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Ігор Яковенко переконаний, що існування Російської Федерації в її нинішніх кордонах стане неможливим після відходу від влади президента Володимира Путіна.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
російська економіка
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И главное не это если они захотят то РФ уже не сможет сказать что нельзя))))Крым это рецензент и они обязаны будут отпустить всех кто пожелает )))))))))))
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Куни Чан
Куни Чан
Свиногабон рассуждает об экономике и государственности :DDDD
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Дмитрук Александр
Дмитрук Александр
пока распадается укрорейх
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