У небі над Росією вибухнув метеорит. Момент потрапив на відео

У Сегежському районі Карелії камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла.

Воно з великою швидкістю пролетіло над населеним пунктом, після чого відбувся яскравий спалах. Відповідне відео публікують російські соцмережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що незвичайне явище спостерігалося приблизно о 4:35 за місцевим часом. Водночас тривало воно лише приблизно шість секунд.

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід Telegram Картковий Будиночок

За словами очевидців, падіння боліда завершилося гучним вибухом. Щоправда фахівці поспішили запевнити, що небезпеки для людей у тому не було.

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід Telegram Картковий Будиночок

"Він не загрожував населеному пункту. Швидкість метеоритів втрачається під час проходження щільних шарів атмосфери, великі об'єкти розвалюються", – прокоментували експерти.

Водночас наголошується, що метеорит, якщо такий був, не знайдений. Відео з камер спостереження поки є єдиним документальним свідченням цього явища.

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід Telegram Картковий Будиночок

☄ Падіння метеорита в Карелії потрапило на відео! За словами очевидців, воно завершилося гучним бавовною.



При цьому небезпеки для людей, за словами фахівців, не було, так як як метеорити втрачають швидкість і розвалюються при проходженні щільних шарів атмосфери. pic.twitter.com/dGy0y0bskJ - Москва 24 (@ infomoscow24) February 21, 2020

Як писав OBOZREVATEL, у нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати супермісяць, який також називають "сніжним" Місяцем. Фотографіями явища масово ділилися користувачі мережі з усього світу.

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