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21 лютого • оновлено в 13:19
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У небі над Росією вибухнув метеорит. Момент потрапив на відео

2.9т
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У Сегежському районі Карелії камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла.

Воно з великою швидкістю пролетіло над населеним пунктом, після чого відбувся яскравий спалах. Відповідне відео публікують російські соцмережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що незвичайне явище спостерігалося приблизно о 4:35 за місцевим часом. Водночас тривало воно лише приблизно шість секунд.

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід

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За словами очевидців, падіння боліда завершилося гучним вибухом. Щоправда фахівці поспішили запевнити, що небезпеки для людей у тому не було.

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід

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"Він не загрожував населеному пункту. Швидкість метеоритів втрачається під час проходження щільних шарів атмосфери, великі об'єкти розвалюються", – прокоментували експерти.

Водночас наголошується, що метеорит, якщо такий був, не знайдений. Відео з камер спостереження поки є єдиним документальним свідченням цього явища.

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід

У Карелії спостерігали яскравий космічний болід

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Як писав OBOZREVATEL, у нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати супермісяць, який також називають "сніжним" Місяцем. Фотографіями явища масово ділилися користувачі мережі з усього світу.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Діна Баронова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії космос
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