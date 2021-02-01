У Навального знову назвали Крим "російським". Фото

Марина Ліснічук Новини Росії 07:32, 1.02.2021 Оновлено: 08:00, 1.02.2021

Команда російського опозиціонера Олексія Навального віднесла окупований Крим до Росії, розмістивши український півострів на карті країни-агресора.

На це звернув увагу аналітик Тарас Березовець, підкріпивши до свого посту на Facebook скриншоти-докази (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він підкреслив, що на офіційному сайті команди Навального Крим внесено на карту як частину РФ.

Крим на карті РФ, яка окупувала його, розміщеній на сайті команди Навального
Facebook Тараса Березовця

Тоді як на офіційному Twitter команди мітинг у підтримку опозиціонера було анонсовано в окупованому Сімферополі, зокрема, на 23 січня.

Скриншот із Twitter команди Навального
Facebook Тараса Березовця

"Поки Навальний не відхреститься від окупації Криму й не визнає Крим українським – ні на яку поблажливість він не заслуговує. Крапка", – висловився Березовець.

Нагадаємо, що 31 січня в Росії пройшли масові протести на підтримку арештованого Навального. Під час них силовики били жінок, розганяли протестувальників електрошокерами і затримали понад 5000 осіб.

Пост аналітика
Facebook Тараса Березовця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Навальний теж показав карту Росії з окупованим Кримом. Вона з'явилася в ролику опозиціонера на його YouTube-каналі.

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