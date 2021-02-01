У Навального знову назвали Крим "російським". Фото

Команда російського опозиціонера Олексія Навального віднесла окупований Крим до Росії, розмістивши український півострів на карті країни-агресора.

На це звернув увагу аналітик Тарас Березовець, підкріпивши до свого посту на Facebook скриншоти-докази (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він підкреслив, що на офіційному сайті команди Навального Крим внесено на карту як частину РФ.

Тоді як на офіційному Twitter команди мітинг у підтримку опозиціонера було анонсовано в окупованому Сімферополі, зокрема, на 23 січня.

"Поки Навальний не відхреститься від окупації Криму й не визнає Крим українським – ні на яку поблажливість він не заслуговує. Крапка", – висловився Березовець.

Нагадаємо, що 31 січня в Росії пройшли масові протести на підтримку арештованого Навального. Під час них силовики били жінок, розганяли протестувальників електрошокерами і затримали понад 5000 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Навальний теж показав карту Росії з окупованим Кримом. Вона з'явилася в ролику опозиціонера на його YouTube-каналі.