У Навального заявили про смертельну отруту в тілі політика, лікарі все заперечують

Карина Бондаренко Новини Росії 10:52, 21.08.2020 Оновлено: 11:19, 21.08.2020

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального, директор "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов заявив, що в організмі політика виявили смертельну отруту.

За його словами, речовина небезпечна не тільки для Навального, але і для оточення. Заяву опублікувала прессекретарка Кіра Ярмиш на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми перебували в кабінеті головного лікаря. У цей момент до кабінету заходить представник транспортної міліції, показує з телефону – "ось цю речовину знайшли". Головний лікар каже: "Ну знайшли – і знайшли, у мене немає більше ніякої інформації". Ми підійшли до представника транспортної міліції, яка підійшла з телефоном: "Яка речовина?" Вона каже: "Це таємниця слідства, ми не можемо сказати, але ця речовина смертельно небезпечна. Ця речовина становить загрозу не тільки життю Олексія, а й оточенню. Всі навколо повинні перебувати в костюмах захисту". Більше вона нічого не говорить. Яка речовина – ми не знаємо поки", – сказав Жданов.

Водночас лікар омської лікарні, де перебуває Навальний, не підтвердив інформації про отруту, яку нібито знайшли в організмі пацієнта. За його словами, всі результати аналізів на певний спектр речовин були негативними. Які саме речовини шукали в організмі Навального, медик розповісти не зміг. Він додав, що аналізи будуть проводити ще дві доби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прессекретарка "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш заявила, що заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу його життю.

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