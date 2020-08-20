У Навального розповіли про стеження перед його отруєнням

За російським опозиційним політиком Олексієм Навальним, отруєним імовірно в аеропорту Томська, було встановлено стеження.

Як заявила в ефірі "Ехо Москви" прессекретарка "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш, перед цим Навальний був в Новосибірську, і там стеження було абсолютно очевидним.

"У Томську якраз таки не було, принаймні, воно не було настільки помітним. І взагалі наше відрядження в Томськ було відносно спокійним до цього моменту", – зазначила вона.

За словами прессекретарки, вранці, коли вони зустрілися з Навальним в готелі, щоб їхати в аеропорт, Олексій був у повному порядку.

"І за весь цей час випив тільки чорний чай в кафе в аеропорту. І ми припускаємо, що його отруїли. І, очевидно, це відбулося саме через чай", – підкреслила Ярмиш.

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