"Перетворимо в радіоактивний попіл!" У Росії розкрили головне правило пропаганди Кремля

Російські пропагандисти переконані, якщо РФ – найбільша країна в світі за територією, значить, може вести війни щодо слабших держав, змушуючи їх кланятися.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський професор по філології Гасан Гусейнов, що прославився скандальним постом про "убогу і клоачну російську мову".

За його словами, на реальному прикладі це виглядає так, що "оскільки ми сильні, значить, можемо насильничати, а слабкі повинні терпіти і кланятися".

Російська пропаганда Главком

"Пропагандисти впевнені: оскільки вже Росія велика і сильна, значить, може тиснути на слабких. Мовляв, у нас в руках палиця, отже, ми сильні, а у вас такої палиці в руках немає, значить, ви дурні і слабкі. Сильний може насильничати, а слабкий повинен терпіти і кланятися. У нас є можливість перетворити вас в радіоактивний попіл, тому ми можемо це зробити. А ви нам у відповідь нічого не зробите, ви безсилі, у вас немає атомної бомби", – підкреслив він.

За його словами, приблизно такою логікою керувалася пропаганда в СРСР, але нинішня російська виглядає "зовсім оголено і прозоро".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка виник конфлікт з російським пропагандистом у час "нормандського саміту" в Парижі.

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