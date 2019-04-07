"У нас таке неможливо": Лебединський розповів про заздрість росіян до українців

Російські громадяни і навіть політики заздрять українцям через відкриті, чесні і демократичні вибори президента країни.

Подібне в Росії навіть неможливо собі уявити, адже влада в Кремлі нікого і близько не підпустить до процесу, щоб не складати собі конкуренцію. А якщо не вийде – опонентів усунуть фізично, написав в блозі на OBOZREVATEL російський музикант Олексій Лебединський.

"Це ж велике благо, коли люди можуть чесно і демократично обирати президента. І росіяни заздрять, бо кого вони можуть вибрати? Путінська гопота нікого до влади не підпустить. Такого кандидата спочатку спробують посадити на голку партії "Єдина Росія", а якщо не вийде – приберуть. Там все дуже просто", – вважає музикант.

Вибори президента Росії

За його словами, чесні вибори в Україні стали можливі тому, що українська влада не зомбує населення так, як це відбувається в Росії.

"Українці більш вільні, їх ніхто не затикав так, як це робить з народом Росії Путін. Тому в Україні рівень свободи мислення і рівень почуття власної гідності набагато вищий, ніж у Росії. Але корупція та сама, на жаль. І в умовах положення війни і нехорошого економічного становища красти всередині своєї країни можуть тільки покидьки", – впевнений Лебединський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Радзіховський розповів, як і коли піде Путін.

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