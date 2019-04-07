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"У нас таке неможливо": Лебединський розповів про заздрість росіян до українців

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Російські громадяни і навіть політики заздрять українцям через відкриті, чесні і демократичні вибори президента країни.

Подібне в Росії навіть неможливо собі уявити, адже влада в Кремлі нікого і близько не підпустить до процесу, щоб не складати собі конкуренцію. А якщо не вийде – опонентів усунуть фізично, написав в блозі на OBOZREVATEL російський музикант Олексій Лебединський.

"Це ж велике благо, коли люди можуть чесно і демократично обирати президента. І росіяни заздрять, бо кого вони можуть вибрати? Путінська гопота нікого до влади не підпустить. Такого кандидата спочатку спробують посадити на голку партії "Єдина Росія", а якщо не вийде – приберуть. Там все дуже просто", – вважає музикант.

Вибори президента Росії

Вибори президента Росії

За його словами, чесні вибори в Україні стали можливі тому, що українська влада не зомбує населення так, як це відбувається в Росії.

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Кремль будет счастлив, но не долго

"Українці більш вільні, їх ніхто не затикав так, як це робить з народом Росії Путін. Тому в Україні рівень свободи мислення і рівень почуття власної гідності набагато вищий, ніж у Росії. Але корупція та сама, на жаль. І в умовах положення війни і нехорошого економічного становища красти всередині своєї країни можуть тільки покидьки", – впевнений Лебединський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Радзіховський розповів, як і коли піде Путін.

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Тема
Вибори в Росії
Особи
Олексій ЛебединськийВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаНовини Росії
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de lik
de lik
Цирк скоро закончится и начнётся новое представление по лучшему попрошайничеству; вот здесь анализы пригодятся, чтобы никакой половой заразы не было
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Semenov Igor
Semenov Igor
Я очень рад за украинцев и хочу, что бы они были подальше от России - "большое видится на расстоянии..." И светлый путь Украины в радостное будущее.... Ура!
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вованов вован
вованов вован
Belov Тима, чубчик, я не играю в азартные игры и тебе малец не советую. Я, в отличии от вас лохлов, просто все это рассматриваю как фарс для шаровар и лично для себя как повод для веселого времяпровождения.
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Belov Тима
Belov Тима
вованов вован, вот ты ебаный бот на кого поставил?)
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