"У нас ствол, вам кінець!" У центрі Москви натовп ледь не розірвав блогера через колір волосся

У центрі Москви (Росія) на блогера і музиканта Василя Усанова напали і погрожували зброєю через його рожевий колір волосся.
Подія трапилася на території ресторану в торговому центрі, куди юнак зайшов разом із друзями. Про це Усанов розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами потерпілих, до їхнього столика підійшла компанія з п'яти незнайомих молодих людей. Вони стали ображати, штовхатися і погрожувати розправою.
Василь Усанов
instagram.com/vasyauno
"Ми отримали тонну загроз, було дико неприємно. В якийсь момент я почув: "У нас ствол, вам кінець"", – прокоментував напад блогер виданню mk.ru.
Усанов зазначив, що охорона не намагалася втрутитися в конфлікт і при цьому зверталася до зловмисників по іменах. Пізніше їх все-таки вивели з приміщення.
Василь Усанов
instagram.com/vasyauno
"Дуже стрьомно, що хтось може підійти і почати щось з'ясовувати просто через те, що їм не сподобалося, як ти виглядаєш", – зазначив потерпілий.
Після події хлопець написав заяву в поліцію про погрози життю і здоров'ю.
Василь Усанов
instagram.com/vasyauno
ВЧОРА НА МЕНЕ БУЛО АБСОЛЮТНО ЗАМАХ! ️ Продовження в каруселі! Я в цілковитому шоці і не розумію як таке може статися в центрі Москви в 2020 році. Почнемо історію: вчора, в прекрасне неділю, я зустрівся зі своєю подружкою @mash_milash, яка дуже сумувала через те що її труять в Інстаграмм, блокують її пости, пишуть гидоти в Директ, дорослі мужики. Маші, яка просто ангел і яка спочатку людина, а тим більше девочка.❤️ я вирішив з нею зустрінеться і підтримати. Цілий день ми обговорювали буллінг і Хейтем в інтернеті і що це глобальна проблема, про яку майже не говорять. Ми гуляли вчотирьох і вирішили зайти в прекрасне місце, де я в далекому 2016 році бував часто. Це був "Фудмаркет 21" на новому Арбаті. @ foodmarket_21
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Красноярську (Росія) бабуся протягнула дитину в сльозах по тротуару за "повідець", тому що він відмовлявся слухати жінку.
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