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19 лютого • оновлено в 21:34
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"У нас ствол, вам кінець!" У центрі Москви натовп ледь не розірвав блогера через колір волосся

6.4т
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У центрі Москви (Росія) на блогера і музиканта Василя Усанова напали і погрожували зброєю через його рожевий колір волосся.

Подія трапилася на території ресторану в торговому центрі, куди юнак зайшов разом із друзями. Про це Усанов розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами потерпілих, до їхнього столика підійшла компанія з п'яти незнайомих молодих людей. Вони стали ображати, штовхатися і погрожувати розправою.

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Василь Усанов

Василь Усанов

instagram.com/vasyauno

"Ми отримали тонну загроз, було дико неприємно. В якийсь момент я почув: "У нас ствол, вам кінець"", – прокоментував напад блогер виданню mk.ru.

Усанов зазначив, що охорона не намагалася втрутитися в конфлікт і при цьому зверталася до зловмисників по іменах. Пізніше їх все-таки вивели з приміщення.

Василь Усанов

Василь Усанов

instagram.com/vasyauno

"Дуже стрьомно, що хтось може підійти і почати щось з'ясовувати просто через те, що їм не сподобалося, як ти виглядаєш", – зазначив потерпілий.

Після події хлопець написав заяву в поліцію про погрози життю і здоров'ю.

Василь Усанов

Василь Усанов

instagram.com/vasyauno

ВЧОРА НА МЕНЕ БУЛО АБСОЛЮТНО ЗАМАХ! ️ Продовження в каруселі! Я в цілковитому шоці і не розумію як таке може статися в центрі Москви в 2020 році. Почнемо історію: вчора, в прекрасне неділю, я зустрівся зі своєю подружкою @mash_milash, яка дуже сумувала через те що її труять в Інстаграмм, блокують її пости, пишуть гидоти в Директ, дорослі мужики. Маші, яка просто ангел і яка спочатку людина, а тим більше девочка.❤️ я вирішив з нею зустрінеться і підтримати. Цілий день ми обговорювали буллінг і Хейтем в інтернеті і що це глобальна проблема, про яку майже не говорять. Ми гуляли вчотирьох і вирішили зайти в прекрасне місце, де я в далекому 2016 році бував часто. Це був "Фудмаркет 21" на новому Арбаті. @ foodmarket_21

Публікація від Vasiliy Usanov💥 (@vasyauno)

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Красноярську (Росія) бабуся протягнула дитину в сльозах по тротуару за "повідець", тому що він відмовлявся слухати жінку.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Москва
Теги
блогер напад
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да-а, московия как была татаро-монгольской так и осталась, ну куда этих чё.ртей в Европу или другие страны выпускать...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что удивительного??он же явный гей никакой гетеро не покрасит себе голову в розовый цвет))))))а роция мусульманская страна ,думаю своей смертью он не умрет с таким цветом волос))))))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кто этот широко известный вна Украине долбо...б?
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