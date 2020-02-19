"У нас ствол, вам кінець!" У центрі Москви натовп ледь не розірвав блогера через колір волосся

У центрі Москви (Росія) на блогера і музиканта Василя Усанова напали і погрожували зброєю через його рожевий колір волосся.

Подія трапилася на території ресторану в торговому центрі, куди юнак зайшов разом із друзями. Про це Усанов розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами потерпілих, до їхнього столика підійшла компанія з п'яти незнайомих молодих людей. Вони стали ображати, штовхатися і погрожувати розправою.

Василь Усанов instagram.com/vasyauno

"Ми отримали тонну загроз, було дико неприємно. В якийсь момент я почув: "У нас ствол, вам кінець"", – прокоментував напад блогер виданню mk.ru.

Усанов зазначив, що охорона не намагалася втрутитися в конфлікт і при цьому зверталася до зловмисників по іменах. Пізніше їх все-таки вивели з приміщення.

Василь Усанов instagram.com/vasyauno

"Дуже стрьомно, що хтось може підійти і почати щось з'ясовувати просто через те, що їм не сподобалося, як ти виглядаєш", – зазначив потерпілий.

Після події хлопець написав заяву в поліцію про погрози життю і здоров'ю.

Василь Усанов instagram.com/vasyauno

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Красноярську (Росія) бабуся протягнула дитину в сльозах по тротуару за "повідець", тому що він відмовлявся слухати жінку.

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