У МВС Росії назвали "діагноз" Навального: опозиціонер обурився

У Росії поставили остаточний "діагноз" опозиціонеру Олексію Навальному – порушення вуглеводного обміну й загострення хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції.

Як повідомляється на сайті управління на транспорті МВС Росії по Сибірському ФО, "діагноз" встановлено лікарями з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень.

Водночас діагноз "отруєння" не було підтверджено результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень.

За даними управління, дружина Навального Юлія повідомила лікарям, що її чоловік обмежував себе в їжі, протягом 3-5 днів його турбував дискомфорт після їжі, харчування було нерегулярним.

"Дружина також припустила, що причинами нездужання могли стати дієти пацієнта, спрямовані на зниження ваги", – наголошується в повідомленні.

У МВС розповіли, що в біоматеріалах, на одязі Навального, на предметах, вилучених з готелю і кафе в аеропорту Томська, не виявлено отруйних (наркотичних, сильнодіючих тощо) речовин.

Зі свого боку, Навальний відреагував у Twitter на оприлюднення свого "діагнозу".

"Я вже втомився сміятися. Якого, грець, панкреатиту? Що далі? Вони знайдуть у мене вовчака, як у "Докторі Хаусі"? (Я щороку проходив медичний чекап і є мої аналізи за кілька років. Станом на 20 серпня 2020 року я був абсолютно здоровий)", – написав він.

Політик визнав смішним, що в один день Кремль випускає директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, який повідомляє про те, що Навального отруїли країни НАТО, і МВС з історією про те, що отруєння не було.

"Мабуть, країни НАТО вмовили мене сісти на смертельну дієту", – зіронізував опозиціонер.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

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