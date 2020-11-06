У МВС Росії назвали "діагноз" Навального: опозиціонер обурився
"Діагноз" Навальному встановлений російськими лікарями з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень
За даними МВС, дружина Навального повідомила лікарям, що її чоловік обмежував себе в їжі
Сам Навальний пожартував, що скоро в нього знайдуть вовчака
У Росії поставили остаточний "діагноз" опозиціонеру Олексію Навальному – порушення вуглеводного обміну й загострення хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції.
Як повідомляється на сайті управління на транспорті МВС Росії по Сибірському ФО, "діагноз" встановлено лікарями з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень.
Водночас діагноз "отруєння" не було підтверджено результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень.
За даними управління, дружина Навального Юлія повідомила лікарям, що її чоловік обмежував себе в їжі, протягом 3-5 днів його турбував дискомфорт після їжі, харчування було нерегулярним.
"Дружина також припустила, що причинами нездужання могли стати дієти пацієнта, спрямовані на зниження ваги", – наголошується в повідомленні.
У МВС розповіли, що в біоматеріалах, на одязі Навального, на предметах, вилучених з готелю і кафе в аеропорту Томська, не виявлено отруйних (наркотичних, сильнодіючих тощо) речовин.
Зі свого боку, Навальний відреагував у Twitter на оприлюднення свого "діагнозу".
"Я вже втомився сміятися. Якого, грець, панкреатиту? Що далі? Вони знайдуть у мене вовчака, як у "Докторі Хаусі"? (Я щороку проходив медичний чекап і є мої аналізи за кілька років. Станом на 20 серпня 2020 року я був абсолютно здоровий)", – написав він.
Політик визнав смішним, що в один день Кремль випускає директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, який повідомляє про те, що Навального отруїли країни НАТО, і МВС з історією про те, що отруєння не було.
"Мабуть, країни НАТО вмовили мене сісти на смертельну дієту", – зіронізував опозиціонер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.