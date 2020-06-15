У Москву переправили понад 400 одиниць військової техніки: що підготував Кремль для параду
До Москви прибуло понад 400 одиниць військової техніки, яка братиме участь у перенесеному через пандемію коронавірусу параді Перемоги. Він відбудеться 24 червня.
Техніку пригнали на тимчасову площадку на вулиці Нижні Мневники з тренувального майданчика в Алабіно, передають "Вести".
Зокрема, перебазовано пускові установки ракетного комплексу "Ярс", ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітні системи С-400, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", бронетранспортери.
РІА "Новости" пише, що колона пройшла Мінським, Можайським і Рубльовським шосе, Осінньою і Крилатською вулицями і заїхала на майданчик.
Гусенична техніка була доставлена залізничним транспортом на станцію "Красная Пресня", після чого здійснила марш своїм ходом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, більше 10 міст Росії скасували проведення параду на честь 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.