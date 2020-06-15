У Москву переправили понад 400 одиниць військової техніки: що підготував Кремль для параду
Передислокація військової техніки в Москву для параду
До Москви прибуло понад 400 одиниць військової техніки, яка братиме участь у перенесеному через пандемію коронавірусу параді Перемоги. Він відбудеться 24 червня.
Техніку пригнали на тимчасову площадку на вулиці Нижні Мневники з тренувального майданчика в Алабіно, передають "Вести".
Зокрема, перебазовано пускові установки ракетного комплексу "Ярс", ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітні системи С-400, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", бронетранспортери.
Спутник
РІА "Новости" пише, що колона пройшла Мінським, Можайським і Рубльовським шосе, Осінньою і Крилатською вулицями і заїхала на майданчик.
Спутник
Гусенична техніка була доставлена залізничним транспортом на станцію "Красная Пресня", після чого здійснила марш своїм ходом.
Twitter-сторінка РИА "Новости"
Twitter-сторінка РИА "Новости"
Twitter-сторінка РИА "Новости"
Twitter-сторінка РИА "Новости"
Як повідомляв OBOZREVATEL, більше 10 міст Росії скасували проведення параду на честь 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.