Передислокація військової техніки в Москву для параду

До Москви прибуло понад 400 одиниць військової техніки, яка братиме участь у перенесеному через пандемію коронавірусу параді Перемоги. Він відбудеться 24 червня.

Техніку пригнали на тимчасову площадку на вулиці Нижні Мневники з тренувального майданчика в Алабіно, передають "Вести".

Зокрема, перебазовано пускові установки ракетного комплексу "Ярс", ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітні системи С-400, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", бронетранспортери.

Спутник

РІА "Новости" пише, що колона пройшла Мінським, Можайським і Рубльовським шосе, Осінньою і Крилатською вулицями і заїхала на майданчик.

Спутник

Гусенична техніка була доставлена залізничним транспортом на станцію "Красная Пресня", після чого здійснила марш своїм ходом.

Twitter-сторінка РИА "Новости"

Twitter-сторінка РИА "Новости"

Twitter-сторінка РИА "Новости"

Twitter-сторінка РИА "Новости"

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше 10 міст Росії скасували проведення параду на честь 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.