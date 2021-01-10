У Москві відкрилася закусочна "Сталін Донер". Одягнений у форму НКВС продавець роздає шаурму "Сталінська з подвійним м'ясом" і "Від Берії з соусом ткемалі".

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Упаковка з впізнаваним вусатим обличчям і гасло по прилавку "Йосип Віссаріонович пропонує скуштувати"!

У Росії таке можливо. "Ах, яка була держава! Ах, які в ній люди були!"

Можна уявити подібну закусочну в Німеччині?

З сяючим написом "У Гітлера"? З продавцем, рядженим у гестапівську форму? Спробуйте новинку меню – свиняча рулька "Стегна Герінга". Є пиріг з приголомшливою начинкою "Таємниці Бормана", салат за рецептом фюрера "Веган-39". Можна на винос – упаковка стилізована під газету "Фелькішер Беобахтер". І по прилавку напис – "Вільний шлях для наших батальйонів, вільний шлях для штурмових колон"!

Ехо Москви

В Москві холодно.

В "Сталін Донер" закушують трупними часами. На Луб'янці застиг покритий інеєм Соловецький камінь. Прийде відлига, впадуть з нього сльози-краплі.

Примирення катів і жертв досягнуто. Кожен отримав своє.